Bergomi: “Inter vince ma non controlla, Frattesi non è Barella. Thuram? Se penso agli scettici…”

L’Inter arriva bene in area, ma non è quasi mai in controllo quest’anno e lo percepisci. I difensori son bravi, ma con determinate caratteristiche. Non saranno mai come Bremer che difendono a 70 metri. Calha aiuta tantissimo, è l’unico, ricordiamo dove giocava. Frattesi non è Barella, è quasi più punta che centrocampista. Quest’anno fanno più fatica”, ha detto.