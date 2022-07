Corsport: “Inter in pole per Bremer, ma la Juve tenta il sorpasso: lo scenario”

Secondo il Corriere dello Sport, è duello Inter-Juventus per Gleison Bremer . I bianconeri stanno finalizzando la cessione di De Ligt al Bayern Monaco e hanno puntato il brasiliano come successore. Spiega il quotidiano: "La pista Bremer è diventata calda nonostante il brasiliano sia già in parola con l’Inter da gennaio (grazie al lavoro dell'intermediario Busardò) e preferirebbe i nerazzurri sia per una questione tattica (Inzaghi gioca con la difesa a tre) sia perché passare dai granata alla Juve potrebbe fare rumore.

L’Inter, dunque, è in pole position, ma non ha tagliato il traguardo perché offre 28-30 milioni, bonus compresi, mentre Cairo ne chiede più di 40. Il sorpasso juventino potrebbe arrivare in un solo modo: mettendo sul tavolo una bella fetta dei soldi ricavati da De Ligt e trovando un'intesa con il Toro. Anche se per Bremer hanno già sconfitto la concorrenza del Milan e del Tottenham, Marotta, Ausilio e Baccin non sono tranquilli e, non a caso, ieri pomeriggio a Milano Busardò ha incontrato il ds granata Vagnati: obiettivo ridurre la distanza tra domanda e offerta mettendo nell’operazione il cartellino di Casadei".