Sarà una mattinata di valutazioni in casa Inter per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo questa sera contro l'Arsenal. Ecco le indicazioni dal Corriere dello Sport: "La base di partenza contro l’Arsenal è una certezza, vale a dire Lautaro. Ci sarà ancora lui al centro dell’attacco, con l’obiettivo di fare centro per la terza gara consecutiva, dopo Empoli e, appunto, Venezia. La condizione del Toro è in crescita. È tornato a fare la differenza e ha tutte le intenzioni di continuare a farlo. Con un’attenzione particolare per l’Europa, evidentemente. E non solo perché quella di questa sera sarà la sua prima volta da titolare in Champions in stagione. Se in Italia è il top, sul più prestigioso palcoscenico del continente, invece, Lautaro continua ad accendersi a intermittenza. Serve un salto in alto in Europa, quindi. E, a quel punto, anche le ambizioni del bomber argentino per il Pallone d’Oro potrebbero cambiare, dopo la delusione provata per il recente settimo posto.