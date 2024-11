“Negli anni l’Atalanta ha fatto un percorso eccellente con Gasperini e pur vendendo diversi calciatori c’è un’identità ben precisa. E’ sempre molto difficile affrontare l’Atalanta per la qualità che la squadra ha in questo momento. A livello fisico sono preparati bene gli azzurri, Conte chiede tanto sotto quell’aspetto. Secondo me il Napoli più che stanco era in difficoltà per il modo di interpretare le partite dalla squadra di Gasperini. Il risultato è un po’ inaspettato, ma questa sconfitta se presa nella giusta maniera può essere anche salutare. Il Napoli ha grandi qualità, ha giocatori importanti e si è intravisto il Napoli del passato anche se non dal punto di vista del gioco. Poi c’è l’esperienza di mister Conte e quindi il Napoli può lottare per il tricolore o comunque può rientrare tra le prime quattro. Nuovo allenatore, nuovi metodi, cambiamenti e nel percorso può esserci un incidente. A Milano vedremo un Napoli voglioso di rivalsa e credo che la partita sarà bella da ambo le parti”.