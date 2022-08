Corsport: “Inter, oggi provino decisivo per Brozovic. De Vrij ok, D’Ambrosio…”

Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo: Marcelo Brozovic e Stefan De Vrij sembrano infatti essere recuperati per l'esordio di domani in campionato a Lecce. Scrive il Corriere dello Sport: "Premesso che il provino decisivo sarà quello di questa mattina, ieri Marcelo Brozovic si è allenato con tutti i compagni e ha evitato soltanto di svolgere la partitella finale. L'affaticamento al polpaccio destro accusato una settimana fa preoccupa un po' di meno e domani sera a Lecce dovrebbe essere titolare. Buone notizie anche per De Vrij che ha superato la botta al piede, mentre rischia il forfait D'Ambrosio, ancora a parte per noie muscolari. Stamani rifinitura, poi nel pomeriggio partenza per la Puglia in charter".