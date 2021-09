Corsport: “Inter, tre aspetti da non sottovalutare. Il pari a Marassi ha mostrato…”

Il giorno dopo il pareggio con la Sampdoria, il Corriere dello Sport analizza la prova dell'Inter

Il giorno dopo il pareggio con la Sampdoria, il Corriere dello Sport analizza la prova dell'Inter. Il quotidiano sottolinea tre aspetti da non sottovalutare emersi dopo la trasferta di Genova. "Sul campo della Sampdoria, dove lo scorso 6 gennaio i nerazzurri non ancora campioni d'Italia avevano subito l'ultima sconfitta, l'Inter stavolta non è andata al tappeto. Una buona notizia visto che negli ultimi 21', ha giocato in dieci. In realtà Inzaghi non può essere del tutto soddisfatto del 2-2 del Ferraris. I suoi sono passati due volte in vantaggio, ma sono stati sempre raggiunti e hanno poi commesso clamorosi errori di mira in una ripresa nella quale non hanno mai inquadrato lo specchio di Audero".