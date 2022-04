CorSport su Sozza: “Voto 7, partita perfetta ma ci sono due macchioline”

Il Corriere dello Sport analizza la direzione arbitrale di Sozza, dandogli 7 in pagella ma notando due imperfezioni

"Simone Sozza fa la scelta giusta nell'unica situazione complessa di una gara che scorre via liscia, nonostante le polemiche della vigilia per la sua designazione. Minuto 35: il primo milanese a dirigere Inter-Roma fa giocare sul tocco di pancia di Karsdorp in area (la palla non va sul braccio) e poi decide istantaneamente che il fallo di Mancini su Dimarco è fuori dai sedici metri, ammonendo il difensore della Roma per proteste. Tutto corretto, grande sicurezza. I contrasti sono duri, la partita è intensa, ma Sozza la gestisce con personalità. E dialoga molto con i calciatori. Al 24' grazia Mancini (trattiene Calhanoglu) e tre minuti dopo non ammonisce nemmeno Brozovic, che meritava la sanzione dopo il fallo al limite dell'area nei confronti di Pellegrini: due macchioline in una partita perfetta"