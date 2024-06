"La presenza a centrocampo è decisiva e mai come questa sera servirà un Barella decisivo in campo", il giudizio del CorSport

"L'importanza la puoi intuire anche attraverso un dato: Nicolò Barella è stato l’unico italiano presente nella lista dei 30 giocatori candidati al Pallone d’Oro 2023, andato poi a Messi. Basta e avanza per capire perché Spalletti (e non solo) abbia trattato con i guanti il giocatore che riesce a trasformare il centrocampo (citofonare Inzaghi Simone per conferme)". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito a Barella che stasera sarà titolare contro l'Albania.