Argentina, 4-1 al Guatemala: doppietta di Lautaro. 62′ per Carboni

L'Argentina ha vinto 4-1 contro il Guatemala in amichevole: doppiette per Lautaro Martinez e Leo Messi, un'ora per Valentin Carboni

Nella notte italiana, l'Argentina ha disputato un'amichevole contro il Guatemala in vista della Copa America. La Seleccion ha vinto 4-1 con doppiette di Lautaro Martinez e di Lionel Messi, dopo essere passata inizialmente in svantaggio per via dell'autogol di Lisandro Martinez al 4'.