Corvino: “Impensabile che i calciatori trattino direttamente. Lukaku è un’eccezione”

«Nel calcio di una volta, fino a fine anni 80, i dirigenti parlavano direttamente con loro, oggi non è possibile: da solo un calciatore non ha le competenze. Nei nuovi contratti ci sono clausole, bonus, diritti di immagine, è impensabile far da sé. Non conosco nel dettaglio la situazione di Lukaku, l’agente non gli aveva fatto un cattivo servizio, aveva lavorato bene, portandolo per 115 milioni al Chelsea e facendogli guadagnare bei soldi. La situazione di Lukaku è un’eccezione».