“Ma cosa stava baciando Zanetti in tribuna?”, la moglie di Javier spiega tutto ai tifosi

“Quanta sofferenza!” Paula, la moglie di Javier Zanetti, ha sofferto come tutti i tifosi nerazzurri guardando la partita da casa. E per celebrare la vittoria in Champions League la moglie di Pupi ha ricordato una citazione dell’ex giocatore: “Più soffriamo, più la amo”. Indubbiamente è un sentimento che i tifosi dell’Inter possono comprendere bene.

Ma proprio i tifosi dell’Inter hanno chiesto spiegazioni a Paula in merito ad alcune immagini nelle quali si vede come Javier stia baciando qualcosa. E la risposta non si è fatta attendere: “Una bottiglietta di acqua benedetta. Javier è molto credente”.