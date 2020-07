CdS – Inter, ecco cosa rappresenta la nuova maglia: c’è già la data del debutto

“Il kit è “Made of Milano” volendo rappresentare il senso di unità con il capoluogo lombardo e con le persone, parte di una grande community che condivide il senso di orgoglio per la città e il desiderio di innovazione. E le spesse righe a zig-zag nerazzurre riprendono anche il Biscione, storico simbolo del club“. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea i motivi della scelta della Nike a proposito della nuova prima maglia dell’Inter della stagione 2020/2021.

Il quotidiano fa sapere che la nuova prima maglia è acquistabile già da oggi con prelazione per i titolari della tessera “Siamo noi”, gli abbonati e i soci Inter Club e Members, mentre da sabato scatterà la vendita libera.

Per vederla in campo non ci sarà bisogno di attendere la prossima stagione. La squadra di Conte la indosserà in una delle prossime gare a San Siro, probabilmente contro il Torino il 13 luglio.