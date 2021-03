Cosmi: “Inter superiore a tutti. Ha qualcosa in più anche del miglior Napoli”

Le parole dell'allenatore del Crotone ai microfoni di Radio Marte

Il Crotone di Serse Cosmi affronterà il Napoli nel prossimo impegno di Serie A. L'allenatore dei calabresi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte ed ha parlato della squadra di Gattuso: "Senza tante assenze avrebbe potuto fare un campionato migliore. Per lo Scudetto non lo so perché l’Inter di quest’anno fino a oggi mi ha dato l’idea di essere superiore, di avere qualcosa in più. Anche del miglior Napoli. Non in maniera così eclatante come si è manifestato. Ma è probabile che io sia smentito".