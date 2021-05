Cosmi: “Mourinho alla Roma? Sono curioso e felice. Un bene per il nostro calcio”

Le parole del tecnico del Crotone: "Mourinho è una persona che sa attirare benissimo su di sé tanta attenzione, una persona non banale"

Intervenuto in conferenza stampa all'antivigilia della gara contro la Roma, Serse Cosmi, tecnico del Crotone, ha parlato così dell'approdo di Jose Mourinho sulla panchina della Roma nella prossima stagione: "Credo che sia un bene per tutto il nostro calcio, Mourinho è una persona che sa attirare benissimo su di sé tanta attenzione, una persona non banale che suscita comunque sia sempre tanta curiosità. Sono curioso e felice che ritorni a far parte del nostro campionato, poiché mancano persone con la sua caratura".