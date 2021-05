Cosmi: “Mourinho sa cosa l’aspetta a Roma. Vincere sarà obiettivo e non sogno”

Le parole dell'allenatore del Crotone in vista del ritorno in Italia dello Special One

Daniele Vitiello

In una intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport, Serse Cosmi, che domani affronterà la Roma all'Olimpico col suo Crotone, ha parlato in particolar modo dell'annuncio dell'accordo con Mourinho per la prossima stagione: «Mourinho sposta inevitabilmente le situazioni emotive, figuriamoci in una città come Roma, che è alla ricerca di una qualcosa che faccia vivere sensazioni importanti. Mi fa piacere che possa tornare nel nostro campionato, credo che siano contenti i tifosi, ma anche i giornalisti. È un valore per tutto il calcio italiano, conosce bene il peso del proprio ruolo. Il calcio ha bisogno di persone, non di personaggi, di questo spessore. Che parlino un linguaggio che possa alimentare il contraddittorio. A differenza di altri allenatori sa farlo, lui a volte si pone in modo che può creare tensioni, ma i giornalisti devono saper dialogare con lui».

Come si troverà a Roma?

«Molti miei colleghi considerano una piazza come Roma un problema. Allora non ci devono andare, chi accetta sa a cosa va incontro. Roma e altre pochissime piazze hanno un amore spassionato per la propria squadra. È una delle prime cose che ha detto Mourinho: “Vengo perché sono stato colpito dall’entusiasmo dei tifosi”. Non perché è un problema. Tutti gli allenatori che vanno a Roma devono sapere che la piazza è così. Il problema è che è difficile rifiutare».

Con lui i tifosi tornano a sognare

«È un allenatore che conosce il senso della vittoria. Dicono che non è più un vincente come prima, eppure ha vinto l’Europa League quattro anni fa. Anche Guardiola non conquista un torneo internazionale da qualche anno, ma vogliamo dire che non sia più un vincente? Non ce ne sono altri che hanno dentro il senso della vittoria come Mourinho. Sono convinto che lui perseguirà questo obiettivo e che la Roma penserà - e non sognerà - di vincere».