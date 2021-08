Cosmi: “Vlahovic molto forte, resti a Firenze. Vittoria Italia? Mi sono fatto un’idea”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Serse Cosmi è tornato sulla vittoria dell'Italia di Roberto Mancini a Euro 2020

"Mi sono fatto una bella idea e mi sono sempre più convinto che il calcio cambi, nonostante pensassi che a un certo punto non l'avrebbe fatto o che certi valori contassero sempre meno. Invece chi ha vinto ha espresso valori morali, prima che tecnici. Dallo staff del ct fino alla voglia che aveva chi entrava. Se poi vai a chiamare Zaniolo quando ancora non ha giocato in Serie A, vuoi dare un input nei fatti. Il gioco è moderno, i valori morali sono antichi".

"Forte, chi ha la sensibilità di vedere il calcio capisce subito chi ha di fronte. Vlahovic ha ottime qualità e possibilità di migliorarsi molto in alcune cose. Per voglia e strapotere fisico può diventare protagonista, per lui sarà fondamentale rimanere a Firenze. Lui ha giocato due anni senza pubblico, e lì questa cosa conta: per lui avere i tifosi può contare davvero tanto".