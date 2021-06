Costa: “La strada ci fa guardare all’inizio del campionato con il pubblico in presenza”

Le parole del sottosegretario del Ministero della Salute sulla presenza del pubblico negli stadi

"Ero presente alla finale di Coppa Italia e tutto ha funzionato bene in vista di Euro 2020 quando avremo circa 19mila spettatori all'Olimpico di Roma. La strada ci fa guardare all'inizio del campionato con il pubblico in presenza. Il vaccino per i calciatori? Non siamo più in situazioni d'emergenza come quando dovevamo organizzare strutture nuove sul territorio. Ci saranno le condizioni per una vaccinazione puntuale anche per gli atleti".