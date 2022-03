Costa: “Stadi al 100%? Confido per il 24 marzo, i dati migliorano”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute, ha parlato così del ritorno a piena capienza degli stadi: "Per Napoli-Milan non ce la faremo a tornare alla capienza massima allo stadio. Confido per il 24 marzo, in occasione dell’impegno della Nazionale, per avere lo stadio al 100%. I dati migliorano, serve un segnale da dare anche ai cittadini. Dobbiamo proseguire nella somministrazione della terza dose.