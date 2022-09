Costacurta: “Acerbi titolare, scelta strana. Ma più comprensibile di quella su Lautaro”

In studio a Sky, ha parlato così prima di Viktoria Plzen-Inter, match valido per la 2ª giornata della fase a gironi di Champions League

In studio a Sky Sport, l'ex difensore Alessandro Costacurta ha parlato così prima di Viktoria Plzen-Inter, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League:

“Ho guardato il Viktoria col Barcellona, gli hanno dato fastidio solo con palle inattive. Inzaghi vuole alzare il muro, questa è la scelta probabilmente. Strana come scelta, Acerbi è all’esordio, ma più comprensibile dell’esclusione di Lautaro. I giocatori del Viktoria Plzen non marcano benissimo, hanno preso 7 gol nelle ultime due partite. Non mi sono sembrati impeccabili", le sue parole.