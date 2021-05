Costacurta: “Barella uno dei migliori in Europa. I tre dietro mi ricordano…”

Al termine della gara Crotone-Inter, dagli studi di Sky Sport Billy Costacurta ha commentato la vittoria dei nerazzurri

"Io sono stato in una difesa ben organizzata e devo ammettere che questa me la ricordava. Forse per l'età di Bastoni mi sono fatto influenzare, un po' per il passato di Skriniar pensavo non fosse possibile. Credo che l'allenatore sia stato bravo in questa occasione. Barella ha fatto una crescita incredibile, credo che possa essere considerato uno dei migliori centrocampisti d'Europa".