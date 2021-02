Intervenuto durante il programma Sky Calcio Club, Billy Costacurta, ex calciatore, ha parlato così del momento dell’Inter: “Barella? In Italia è il migliore, siamo d’accordo. Possiamo allargare il discorso con l’Europa. Oggi abbiamo visto Liverpool-City, seguiamo le spagnole: tra i centrocampisti forti Barella non va lontano dal podio. Sta migliorando anche nelle ammonizioni”, le sue parole.