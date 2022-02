Costacurta: “Bremer non mi sorprende più: che bravo in questi due aspetti”

L’ex difensore Alessandro Costacurta ha parlato così a Sky Sport di Gleison Bremer, centrale nel mirino dell’Inter per giugno

L’ex difensore Alessandro Costacurta ha parlato così a Sky Sport di Gleison Bremer, centrale nel mirino dell’Inter per giugno: “Bremer? Non è così sorprendente ormai il suo rendimento, da qualche anno dimostra di poter essere tra i migliori difensori. È bravo nell’anticipo e non sbaglia mai come concentrazione, io noto questo ecco, lo vedo sempre sul pezzo”.