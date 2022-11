Costacurta: “Champions? Inter e Milan fortunate, possono passare entrambe”

Nel corso della intervista concessa a TuttoSport, Alessandro Costacurta ha parlato anche del percorso europeo di Inter e Milan. A febbraio le due milanesi torneranno in campo per giocarsi l'accesso ai quarti di finale. «Sarò banale e ripetitivo, ma secondo me entrambe hanno avuto un sorteggio fortunato, non tanto per il valore di Porto e Tottenham, quanto per chi hanno evitato nel sorteggio. Meglio non affrontare squadre come Psg, City o Real Madrid, no? Saranno ottavi probabilmente equilibrati, ma entrambe possono superare il turno», ha detto l'ex difensore.