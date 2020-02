Costacurta: “Eriksen non è Sneijder, passo diverso. Ma l’Inter ha bisogno della sua qualità”

L’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha parlato della sconfitta dell’Inter con la Lazio a Sky Calcio Club:

“Le due partite con la Juve hanno fatto prendere coscienza alla Lazio di non essere così lontana. La Lazio non è una sorpresa, l’abbiamo sempre dipinta come una squadra forte. Io credo che rispetto alla Lazio l’Inter sia sotto in qualità, Conte dirà che questa squadra è partita 5-6 mesi fa, la Lazio lavora da anni sullo stesso telaio. Il percorso di Conte è perfetto. Eriksen sembrava dovesse arrivare come era arrivato Sneijder. L’attesa era quella, ma i giocatori bisogna conoscerli. Non è Sneijder, ha un passo diverso, ma è un giocatore di qualità e a questa Inter non fa male un po’ di qualità.