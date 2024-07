"Ci si aspettava qualcosina di meglio da Thuram . Ma io ho una mia idea sulla Francia: i centrocampisti non aiutano abbastanza i compagni dell'attacco come fanno invece quelli della Spagna". Prima della partita tra la Nazionale di Deschamps e la Spagna, su Skysport è arrivato il commento di Billy Costacurta, ex difensore del Milan, sulle prestazioni all'Europeo dell'attaccante dell'Inter.

Il ct francese ha deciso di far partire dalla panchina, anche questa volta, il calciatore nerazzurro che nella gara dei quarti contro il Portogallo - che la Francia ha vinto ai rigori - era entrato in campo a partire dall'84esimo. In settimana le sue condizioni fisiche avevano preoccupato perché si era parlato di un infortunio, poi rientrato. Deschamps ha scelto anche di tenere in panchina Griezmann e di schierare, insieme a Mbappé, Kolo Muani.