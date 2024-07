Francia, Thuram è a disposizione. Le Parisien: “Si è allenato normalmente”

In queste ore si era parlato di un infortunio per Marcus Thuram . L'attaccante, impegnato all'Europeo con la Nazionale francese, ha subito un infortunio al ginocchio nella gara contro il Portogallo (aveva giocato la parte finale della gara e i supplementari, fino ai rigori che però non ha battuto).

Ma già nel pomeriggio, come vi avevamo raccontato, erano arrivate per il ct Didier Deschamps, le rassicurazioni dei test strumentali: nulla di grave e giocatore a disposizione. La selezione francese si è allenata in vista della semifinale contro la Spagna e Le Parisien scrive: "Le ultime notizie sono buone per Marcus Thuram. Colpito ai tendini del ginocchio nel corso dei quarti di finale contro il Portogallo, l'attaccante dell'Inter e dei Blues era presente all'allenamento svolto questa domenica sotto il sole di Paderborn".