Costacurta: “Inter, ecco in cosa aiuterà Lukaku. Dimarco? Se Perisic…”

Si è soffermato anche su Milan e Inter, Alessandro Costacurta, nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di TuttoSport. Queste le sue considerazioni su quanto visto finora: «Indubbiamente le grandi partite di questa stagione, penso a quelle col Barcellona, l'Inter le ha fatte quando si è abbassata, quindi capisco il ragionamento. Ma il rendimento dei difensori dell’Inter non è stato buono finora. Così come deve migliorare De Ketelaere nel Milan, anche i difensori nerazzurri dovranno crescere nelle prestazioni e nell'attenzione, sia singolarmente che come reparto. Però sicuramente Lukaku darà un aiuto in questo senso».