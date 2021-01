Costacurta: “Inter? Conte ha preso una decisione dopo un confronto con i giocatori”

Non è passato inosservato il nuovo atteggiamento proposto dall’Inter in campo. I nerazzurri, differentemente da quanto si vedeva ad inizio stagione, proteggono maggiormente la linea difensiva ed hanno ritrovato solidità. Di questo ha parlato Alessandro Costacurta nel corso di Sky Calcio Club: “Conte ha ceduto il possesso palla perché anche con un confronto con i calciatori ha capito che la difesa deve stare più bassa perché non ha grande velocità. L’Inter si presenta in campo con un atteggiamento contiano, ma con quale metro indietro del solito”.