Costacurta: “L’Inter ha una dote che hanno poche squadre in Europa. Sanchez…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post di Inter-Juventus, Alessandro Costacurta ha commentato così il match di San Siro

"Sanchez? Non so se giustifica i soldi presi, l'Inter è ancora in credito. Ma ultimamente si è fatto sempre trovare pronto, in occasione del gol è stato scaltro, furbo. Inzaghi? Ha già fatto un miracolo quando ha vinto la Supercoppa con la Lazio, oggi solo l'Inter ha fatto la partita. Adesso ci vuole la ciliegina, se l'avesse persa sarebbe stata colpa di Simone. Ora Inzaghi deve puntare al bersaglio grosso. Lukaku? Per un campionato come il nostro è sensazionale, per un altro campionato lo è un po' meno. Per il gioco di Conte, era il giocatore più importante. L'Inter ha scelto bene il sostituto, ha scelto un allenatore che ha fatto creare tante occasioni alla squadra. L'Inter ha una capacità di creare occasioni che poche hanno in Europa, a parte un paio di inglesi. Le altre non arrivano così in area. Darmian? L'ho visto crescere al Milan, l'esperienza in Inghilterra l'ha fatto crescere tanto".