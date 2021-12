Costacurta: “Inter la più forte d’Italia. Liverpool? Inzaghi può sognare se…”

Le parole dell'ex calciatore: "Il Liverpool fa paura nella velocità e nell'intensità, hanno una tecnica in velocità che forse tre squadre al mondo hanno"

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Billy Costacurta, ex calciatore, ha parlato così in vista della sfida di Champions League che vedrà l'Inter opposta al Liverpool: "Mi piace quello che ha detto Inzaghi, considero l'Inter la squadra più forte d'Italia che gioca un gran calcio: speriamo possa arrivare il 16 febbraio con la stessa naturalezza con cui gioca adesso. Ha una fiducia e una capacità di arrivare in porta che in Italia non ha nessuno, ma secondo me neanche in Europa. Speriamo che i due fenomeni Salah e Mané tornino stanchi dalla Coppa D'Africa e che magari si affrontino in finale.