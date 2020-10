Costacurta: “Inter, occhio al M’gladbach. Kolarov non mi convince e Eriksen non dà garanzie”

«Quando si ha a che fare con le squadre tedesche c’è sempre da preoccuparsi, perché sono molto organizzate. Credo che l’Inter però reagirà al meglio alla sconfitta nel derby». Alessandro Costacurta introduce i temi della serata di Champions dei nerazzurri. A Skysport, l’ex giocatore ha anche parlato dell’assenza di Hakimi: «Dovrebbe esserci Darmian ma credo che i pericoli arriveranno dalla fascia sinistra. Kolarov e Perisic non sono stati impeccabili nel derby e da quel lato il Borussia ha Hoffman. L’Inter però ha una rosa all’altezza. Convince Kolarov? No, non mi convince. Credo che lo abbia già dimostrato al City che quello non è il suo ruolo, è un ripiego e in gare importanti è incredibile perché incontri i grandi giocatori, come è successo con Ibra. È un ruolo che non può coprire nelle gare importanti. Sanchez si è meritato un’occasione per come entra sempre in gara. Eriksen è quello che dà meno garanzie. Conte gli sta dando fiducia ma non può permettersi ancora passi falsi».

(Fonte: SS24)