Costacurta: “Ecco cosa ha l’Inter in più del Milan. Conte? Ricordo una scena…”

Così l'ex difensore a proposito dei nerazzurri favoriti per lui nella lotta scudetto

"Io considero Conte fra i primi 5 allenatori al mondo e già questo indirizza un pochino quello è la ragione per cui l’Inter è la favorita. Ha la rosa più forte e l’allenatore più forte. La ragione che mi lascia perplesso è il fatto che non sia ancora riuscito ad imporsi nelle coppe europee. Se vado a rivedere gli episodi mi accorgo che Conte nelle fase iniziali della stagione ha sempre avuto difficoltà nell’inserire la mentalità giusta. Conte secondo me è un allenatore da tour piuttosto che da classiche e ha sempre bisogno di tempo e a un certo punto della stagione poi fa capire cosa vuole".

"Lui influenza anche i giocatori ma io credo che voglia sempre crearsi un nemico. Questi tipi di giocatori e allenatori come Mourinho ad esempio, hanno bisogno di un nemico per tirare fuori il meglio di sé. Antonio ricalca questa fiducia. Io ho sempre negli occhi il famoso Juve-Inter e il rigore su Iuliano: lui era l’unico che si metteva in mezzo ai giocatori dell’Inter che protestavano. Quell’immagine, mi ha sempre fatto pensare che lui abbia sempre bisogno di stare in mezzo ai nemici".