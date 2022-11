Costacurta: “Inter-Napoli può dare una scossa. Il problema di Inzaghi…”

Inter-Napoli dopo la sosta? Un'incognita che sicuramente in casa nerazzurra andrà gestita nel migliore dei modi. Ne parla anche Alessandro Costacurta nell'intervista concessa a TuttoSport oggi: «Quella partita, dopo un lungo e insolito stop, potrebbe dare una scossa al campionato e portare al Napoli quella pressione di cui parlavo prima. Se i ragazzi di Spalletti usciranno indenni dalla partita con l'Inter, allora potranno davvero sognare. Il 4 gennaio il campionato potrebbe riaprirsi, ma anche chiudersi prematuramente».

«Il Napoli, insieme al City, sono le squadre che hanno giocato meglio in Europa fra campionato e Champions. La squadra di Spalletti ha entusiasmato e può gestire tranquillamente le due competizioni. Il problema come sempre sarà la pressione quando le partite inizieranno a contare ed è una situazione che oggi non possiamo prevedere».