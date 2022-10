Costacurta: “Questa Inter ora non fa paura. Prestazioni dei giocatori scadenti”

In studio a Sky Sport, l’ex difensore Alessandro Costacurta ha parlato così prima della partita di Champions League tra Inter e Barcellona

“Rendimento Inter? Difficile immaginare una prestazione dei giocatori così scadente, individualmente proprio. Questo comporta che se sono l’Udinese, non sono così spaventato ecco. Non fa paura ora l’Inter. Sta rendendo meglio di tutti Lautaro e da 6 gare non segna, capite?”.