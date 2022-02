Costacurta sull’Inter: “Ha uno status in Europa che non ha mai avuto prima”

Intervenuto negli studi di Sky Sport dopo la partita persa dall'Inter contro il Liverpool, Alessandro Costacurta ha parlato così

"L'Inter uno status europeo così non l'ha mai avuto. Una partita così intensa, con così tanta voglia. Ha messo in difficoltà il Liverpool. Il risultato è penalizzante ma può dare forza all'Inter, andare a fare gol ad Anfield è difficile ma ammazza che partita che ha fatto l'Inter. Lautaro? Credo non sia sufficiente la sua partita, oggi non è nella condizione migliore. E' vero che i due difensori del Liverpool sono forti ma Konate. Un plauso da fare nel complesso a tutta l'Inter, Skriniar è stato eccezionale. I tre dietro hanno fatto una grande partita".