E’ stato Arturo Vidal, senza dubbio, il peggiore in campo per l’Inter contro il Crotone. La bocciatura è stata netta per il cileno anche negli studi di Sky Sport. Questo il pensiero di Alessandro Costacurta: “Arriva anche da un infortunio, ma penso che non stia bene. Interventi come quello sul rigore di ieri fanno capire che pensa di essere ad un livello sul quale non è invece”.