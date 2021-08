Costacurta: “Inter, Inzaghi può entrare nell’élite mondiale degli allenatori”

Intervistato da QN, Alessandro Costacurta ha fatto il punto sulla Serie A 2021-22 dopo le prime due giornate

"Di certo ha perso i tre principali attori dello Scudetto, ma ha Inzaghi, un allenatore bravo che ha la chance di poter entrare in un’élite mondiale. Mai come in questi anni gli allenatori stanno diventando importanti, guardi Tuchel l’anno scorso; anche Guardiola, che non vince come meriterebbe ma è garanzia di successo e spettacolo. Allegri non fa ancora parte di questa élite e nemmeno Inzaghi".