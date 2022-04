Costacurta: “Finale Coppa Italia? Vince la Juve. Dybala? Con Lautaro meglio Paulo di Dzeko”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha parlato così della Coppa Italia, con Inter e Juve in finale

"Mi aspetto una partita come a Torino, la Juve vorrà dimostrare di essere tornata perché secondo me è tornata davvero. Ieri ho visto un Lautaro type nazionale Argentina, Dybala con Lautaro là davanti da solo potrebbero comporre una bellissima coppia, forse meglio di quella attuale. Sarei stimolato nel vedere Dybala dietro a Lautaro. Scudetto? Inter favorita per il risultato di ieri, sono curioso di vedere se il Milan reagirà come ha sempre fatto. Pronostico Coppa Italia? Dico Juve perché non ha ancora battuto una top".