Costacurta: “La Juve meritava? Forse no. L’Inter poi si è ripresa, non so se…”

AlessandroCostacurta, ex calciatore, ha parlato così a Sky Sport dell'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Porto: "E' importante analizzare i 180 minuti: la Juve meritava di passare? Forse no. Gli errori sono stati elementari. Abbiamo parlato dell'Inter che viene eliminata per errori clamorosi, la Juve non può permetterseli nemmeno contro il Porto. Ci sono stati errori clamorosi e sono stati eliminati da una squadra che comunque è decente. L'Inter è stata eliminata, è sembrata una catastrofe: poi si è ripresa. Questa della Juve è peggio? Non lo so, ma era dura anche quella dell'Inter".