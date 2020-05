Intervenuto negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Lautaro Martinez, centravanti dell’Inter e obiettivo principale del Barcellona sul mercato: “Con i soldi che si prenderebbero, la squadra verrebbe sicuramente rinforzata. Però è difficile trovare uno sul mercato forte come Lautaro. Cunha? Non è forte come Lautaro, forse lo diventerà più avanti”.