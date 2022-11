Costacurta: “Lautaro titolare mi sorprende: ma l’Inter dipende tanto da lui”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter prima del match contro il Bayern Monaco: "Lautaro titolare mi ha sorpreso molto: l'importante però era passare, pensavo riposasse. In questo momento il grande cambiamento dell'Inter dipende in una percentuale altissima da lui, quindi non mi sorprende possa giocare anche stasera".