Costacurta: “Mané in Bayern-Inter? Per me non è rigore: ecco perché”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta, ex calciatore, ha analizzato così il controverso episodio delle mani di Sadio Mané durante Bayern-Inter: "Ognuno la vede alla propria maniera. Mané mette le mani davanti alla faccia: se fosse stato davanti a Barella e avesse messo le mani davanti al petto non sarebbe stato rigore perché non allarghi, non capisco perché dovrebbe esserlo se mi riparo la faccia: per me non è rigore".