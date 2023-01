Costacurta: “Caso Lukaku? Non ancora, anche perché gli altri stanno segnando”

L'ex difensore del Milan, durante Sky Calcio Club, ha parlato del passo falso dell'Inter che ha pareggiato in casa del Monza

"Lukaku non è ancora un caso perché gli altri stanno facendo bene. Non è quello che è andato via dall'Inter".