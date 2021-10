Costacurta ricorda: “Non dormivo quando dovevo affrontare Ronaldo il Fenomeno”

Le parole dell'ex calciatore del Milan e della nazionale a proposito del suo avversario in tanti derby

Qual è stato l'avversario che l'ha messo più in difficoltà? Billy Costacurta non si è sottratto a questa domanda. Nell'intervista concessa oggi a TuttoSport, l'ex Milan ha raccontato: «Ho avuto la fortuna di affrontare i più forti, anche Maradona. Io non dormivo quando dovevo affrontare Ronaldo il Fenomeno. Diciamo che ho sofferto con tutti e con nessuno. Anche se può sembrare strano, è Turkiylmaz uno degli attaccanti che ho patito maggiormente».