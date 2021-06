Costacurta: “In questa Italia ci sono identità e coraggio. E grazie a tutto ciò…”

L'Italia batte il Galles 1-0 con la rete di Pessina e chiude al primo posto il proprio raggruppamento di Euro 2020

"In Nazionale si ha sempre l'idea di non contestare le scelte dell'allenatore. Questa è una squadra che ha certi principi di gioco e, di conseguenza, può cambiare anche degli uomini. Stiamo parlando di coraggio e attenzione in entrambe le fasi".