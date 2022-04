Costacurta: “Correa è più in forma di Lautaro, dà maggiore imprevedibilità all’Inter”

Dopo due vittorie importanti, l'Inter non può permettersi ulteriori frenate. I nerazzurri al Picco affrontano lo Spezia dell'ex Thiago Motta

Dopo due vittorie importanti, l'Inter non può permettersi ulteriori frenate. I nerazzurri al Picco affrontano lo Spezia dell'ex Thiago Motta con l'obiettivo di andare momentaneamente in vetta e mettere pressione al Milan. Ecco le considerazioni di Alessandro Costacurta:

"Quando gioca Correa, l'Inter vince sempre e questo nel calcio conta. A me sembra che dia imprevedibilità maggiore rispetto a Lautaro, grazie ai movimenti e alla velocità. Preferisco Lautaro, ma ci sono dei momenti in cui bisogna scegliere chi è più in forma".