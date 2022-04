Costacurta: “Scudetto, sulla carta calendario Inter più semplice. Lautaro…”

Le parole dell'ex difensore rossonero a pochi minuti dal fischio d'inizio di Bologna-Inter

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Bologna-Inter, Alessandro Costacurta ha parlato della gara dagli studi di Sky Sport. Queste le dichiarazioni dell'ex giocatore: "C'è una squadra favorita. Il Milan ha il calendario più difficile, l'Inter sulla carta ha un calendario più semplice. Il Milan vince contro le grandi e va in difficoltà contro le piccole. Radu? Handanovic è il portiere che più è migliorato con i piedi negli ultimi 4-5 anni in serie A, quindi credo che possa esserci una differenza. Quella di Handanovic è un'assenza importante. Correa e Lautaro? Io preferisco Lautaro quando gioca prima punta, ha una capacità di chiamare la profondità e di liberarsi in area micidiale".