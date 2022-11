Costacurta: “Scudetto? Fatico a dire che per l’Inter non ci siano più speranze”

Alessandro Costacurta, in occasione dei Golden Boy Awards 2022, ai microfoni di Sky Sport è tornato a parlare delle ultime vicende del campionato: "Corsa scudetto? Mancano oltre 20 partite, faccio fatica a dire che per l'Inter non ci sono più speranze. Chiaro che tutto dipende dal Napoli, che sembra inarrestabile. Se può rientrare la Juve, non capisco perché non lo possa fare l'Inter".