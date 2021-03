Costacurta: “Conte uno dei primi cinque in Europa. L’Inter sta dimostrando…”

Al termine di Parma-Inter, dagli studi di Sky Sport Billy Costacurta ha analizzato la vittoria dei nerazzurri

Al termine di Parma-Inter , dagli studi di Sky Sport Billy Costacurta ha analizzato la vittoria dei nerazzurri. Questa l'analisi dell'ex difensore: "L'Inter sta dimostrando di essere la squadra più forte. In avanti sono forti, è in un momento dove tutta la squadra è in fiducia. Dalla difesa al centrocampo, fino all'attacco si vede che stanno bene. Guardavo le partite che mancano all'Inter, al Milan e alla Juve, e l'Inter è quella che avrà meno partite davanti, questo è un vantaggio".

"È quella che ha fatto meno partite nel 2020/21, anche in questo senso forse è meno stanca. I numeri dimostrano che l'Inter ha tutto per arrivare fino in fondo. Questa è una squadra che è cresciuta perché ha un grande allenatore. È un tecnico che ogni tanto si innervosisce un pochino troppo, ma è uno dei primi cinque in Europa. Ci sono dei giocatori che sono cresciuti tantissimo".