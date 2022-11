Costanzo: “Date a Mourinho dei rinforzi dal mercato invernale”

" Date a Mou dei rinforzi dal mercato invernale ". Si intitola così il focus pubblicato da Maurizio Costanzo, giornalista, nell'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla Roma. Scrive Costanzo: "Leggo di un grande successo dei giallorossi a Tokyo, in Giappone. Non è detto che per forza bisogna definire dove si ha successo. Conta il successo e basta.

Ci sono molti giocatori che si ammalano o si infortunano e quindi c’è la necessità, talvolta, di rinforzare gli organici. Non a caso è in corso un grande turn-over all’interno della Roma. Leggo, però, che Pinto non sarebbe d’accordo. Capisco che ci sono logiche societarie, ma non penso che si debbano spingere gli allenatori a cercare tra i tifosi i sostituti degli infortunati".